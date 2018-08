ZN: V Iraku in Siriji še do 30.000 borcev IS

New York, 13. avgusta - V Iraku in Siriji je še vedno med 20.000 in 30.000 borcev džihadistične skupine Islamska država (IS), čeprav je bila ta poražena in ustavljeno novačenje svežih borcev, so danes sporočili v Združenih narodih. Kakih 3000 do 4000 borcev je sicer že odšlo v Libijo, večina pa jih odhaja v Afganistan.