Vlada danes ni spreminjala statutov Elesa in Borzena

Ljubljana, 19. septembra - Vlada je danes obravnavala predlog ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek za spremembo aktov o ustanovitvi energetskih družb v državni lasti Eles in Borzen, da bi, kot so to že storili pri družbi SODO, spremenili način potrjevanja direktorjev teh družb. Vendar pa ta predlog danes ni bil potrjen, je po seji dejal premier Marjan Šarec.