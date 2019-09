Bratuškova in prva nadzornica zanikali pritiske pri imenovanju direktorja družbe SODO

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 6. septembra - V javnosti so danes odmevali domnevni pritiski pri imenovanju direktorja družbe SODO. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je zanikala navedbe o pritiskih in s prstom pokazala na domnevno sporno kadrovanje v energetiki. Očitki odmevajo tudi v energetiki in politiki, premier Marjan Šarec pa se o tem danes še ni želel konkretneje izreči.