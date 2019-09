Počivalšek na srečanju tria v Berlinu o pripravah na predsedovanje

Berlin, 18. septembra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je danes v Berlinu udeležil delovne večerje z nemškim in portugalskim kolegom. Govorili so o pripravah na predsedovanje Svetu EU, ki ga bodo Portugalska, Nemčija in Slovenija v t.i. triu za 18 mesecev prevzele z julijem prihodnje leto.