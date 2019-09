Nemčija in Hrvaška s skupnimi pripravami na predsedovanje EU leta 2020

Zagreb/Berlin, 9. septembra - Nemčija in Hrvaška bosta imeli skupne priprave na predsedovanje Svetu EU v prihodnjem letu, ko bo Zagreb na čelu EU v prvi polovici leta, Berlin pa v drugem polletju, so sporočili po današnjem srečanju zunanjih ministrov Nemčije in Hrvaške, Heika Maasa in Gordana Grlića Radmana v Berlinu.