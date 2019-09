Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 9.)

Ljubljana, 18. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da KPK preučuje morebiten konflikt interesa državnega sekretarja v kabinetu premiera Marjana Šarca Damirja Črnčeca v povezavi z Nuklearno elektrarno Krško ter o tem, da slovenska in hrvaška turistična organizacija v Južni Koreji in na Japonskem skupaj promovirata turizem v obeh državah.