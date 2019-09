Primorske novice o ureditvi kolesarske mreže v središču Kopru (19. 9.)

Koper, 18. septembra - Nataša Hlaj v komentarju Smo zreli za kulturo strpnosti? piše o goreči kritiki prebivalcev Kopra, ki je nastala ob pobudi urejanja kolesarske mreže v mestnem jedru. Kot meni, nekateri domačini še niso pripravljeni na preskok v miselnosti in kar ne morejo dojeti, da postaja kolesarjenje vse bolj priljubljeno in prava pot do trajnostne mobilnosti.