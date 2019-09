V članicah OECD lani upadlo število prošenj za azil

Pariz, 18. septembra - Razvite države so lani sprejele občutno manj prošenj za azil kot leta 2016, med vrhuncem begunske krize, kaže poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Število prošenj za azil v 36 državah OECD je lani znašalo 1,09 milijona, kar je 35 odstotkov manj kot v rekordnih letih 2015 in 2016. Povečale pa so se delovne migracije.