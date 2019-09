Sektor IKT lani s štiriodstotno rastjo prihodkov

Ljubljana, 21. septembra - Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je lani v primerjavi z letom prej povečal prihodke od prodaje za 3,9 odstotka in ustvaril za 4,7 odstotka višjo dodano vrednost. V njem je bilo 27.680 zaposlenih in samozaposlenih, kar je pet odstotkov več. 76 odstotkov podjetij se je ukvarjalo z računalniškim programiranjem in svetovanjem.