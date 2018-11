Sektor IKT lani s sedemodstotno rastjo prihodkov

Ljubljana, 21. novembra - Podjetja v sektorju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) so lani ustvarila dobre štiri milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,3 odstotka več kot leto prej. Ob tem se je povečalo tudi število podjetij, ki so delovala v tem sektorju, in sicer za šest odstotkov na 8125.