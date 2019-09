Zaradi podcenjenih storitev in programov UKC Ljubljana do osem milijonov evrov minusa letno

Ljubljana, 18. septembra - UKC Ljubljana pridela od sedem do osem milijonov evrov minusa letno na račun podcenjenih programov in storitev. Kot je v današnji izjavi medijem pojasnil generalni direktor zavoda Janez Poklukar, so ZZZS zaprosili za širitve nekaterih programov, dvig cene oz. v enem primeru za spremembo določil splošnega dogovora. Odločitev še čakajo.