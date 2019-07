UKC Ljubljana v številkah: V zadnjem desetletju naraščali tako kot prihodki kot stroški dela bolnišnice

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 30. julija - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je največja slovenska bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni. Celotni prihodki zavoda so se v zadnjih desetih letih postopoma večali, a so hkrati naraščali stroški dela - tudi zaradi večjega števila zaposlenih, kažejo podatki letnih poročil zavoda.