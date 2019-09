Podjetja zadovoljna z udeležbo na pariškem oblikovalskem sejmu

Ljubljana, 18. septembra - V Parizu se je pred dnevi zaključil prestižni oblikovalski sejem Maison & Objet, na katerem se je na skupnem razstavnem prostoru predstavljalo tudi šest slovenskih podjetij. Ta so z udeležbo zelo zadovoljna. Nekatera so prejela tudi konkretna povpraševanja in sklenila nove posle, so sporočili iz javne agencije Spirit Slovenija.