Slovenski oblikovalci na pariškem sejmu notranje opreme

Pariz, 6. septembra - Izbrani slovenski oblikovalci in neodvisni proizvajalci pohištva se bodo v naslednjih dneh predstavljali na sejmu Maison et Objet v Parizu. Razstava z naslovom Odprti smo! je bila aprila prvič predstavljena na milanskem tednu oblikovanja ter vključuje nekatere izmed najbolj svežih in kakovostnih izdelkov sodobnega slovenskega oblikovanja.