Avgusta število nezakonitih prehodov prvič preseglo številko 2000

Ljubljana, 17. septembra - Povečan trend števila nezakonitih prehodov meje se je pokazal tudi v avgustu, izpostavlja policija. Mesečno število nezakonitih prehodov je prvič preseglo mejo 2000 ljudi, in sicer je bilo teh avgusta 2352. V prvih osmih mesecih leta jih je bilo skupaj 9801. Policisti so najpogosteje obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Afganistana.