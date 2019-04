Ob sevniškem gradu odprtje tematske poti Gozd je kultura

Sevnica, 23. aprila - Ob gradu Sevnica bodo ob svetovnem dnevu Zemlje drevi odprli tematsko pot Gozd je kultura. To so uredili v okviru nekaj več kot 200.000 evrov vrednega projekta ReviZen, katerega vodilni partner je Občina Krško. Za ureditev poti so odšteli približno 27.000 evrov, so povedali v sevniškem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.