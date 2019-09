Mariborski Mikro+Polo še naprej raste

Maribor, 17. septembra - Mariborsko podjetje Mikro+Polo, ki se ukvarja s prodajo laboratorijske, medicinske in procesne opreme, je leto 2018 končalo s 15,2 milijona evrov prihodkov, kar je dober milijon več kot leto prej. Z rastjo nadaljujejo tudi letos, saj so ob polletju presegli devet milijonov evrov. Znani so tudi po skrbi za razvoj zdaj že več kot sto zaposlenih.