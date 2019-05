V Ljubljani o pogumu kot nepogrešljivem spremljevalcu na podjetniški poti

Ljubljana, 16. maja - Za dolgoročen uspeh podjetja je nujno preseganje globoko zakoreninjenih lastnih in družbenih prepričanj, so se strinjali sogovorniki na današnji okrogli mizi javne agencije Spirit Slovenija in podjetniškega centra Pegasus v Ljubljani. Pogum na podjetniški poti je navzočim zaželel tudi predsednik vlade Marjan Šarec.