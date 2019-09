Novi roman Margaret Atwood v eni od knjigarn označen kot dobitnik bookerja

London, 17. septembra - Podeljevalci britanske literarne nagrade booker so v ponedeljek pojasnili, da letošnji dobitnik še ni izbran, saj se je v eni od knjigarn znašel novi roman Margaret Atwood, naslovljen The Testaments (Pričevanja), z nalepko bookerjev zmagovalec. Dobitnik ne bo znan, dokler se 14. oktobra ne bo sestala žirija, so zapisali v izjavi.