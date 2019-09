Znanih šest nominirancev za bookerja

London, 4. septembra - V ožji izbor nominirancev za britansko literarno nagrado booker, ki je do letošnjega leta nosila ime man booker, so se letos uvrstili Margaret Atwood, Salman Rushdie, Chigozie Obioma, Lucy Ellmann, Elif Shafak in Bernardine Evaristo. Avtorji v angleščini napisanih del se bodo potegovali za 50.000 funtov vredno nagrado za najboljši roman leta.