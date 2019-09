Iz sveta po napadih na savdsko naftno infrastrukturo pozivi k zadržanosti

Bruselj/Dunaj/Moskva/Peking, 16. septembra - Po napadih na savdsko naftno infrastrukturo se iz sveta vrstijo pozivi k zadržanosti. Potem, ko je najprej Kitajska pozvala ZDA in Iran k zadržanosti, so se podobno odzvali v Rusiji ter Evropski uniji. ZDA so na drugi strani ocenile, da so napadi del prizadevanj Irana, da ogrozi globalni energetski trg, poročajo tuje tiskovne agencije.