Do nedelje na gospodarskem razstavišču že 14. Otroški bazar

Ljubljana, 14. septembra - Na Gospodarskem razstavišču bodo danes odprli že 14. Otroški bazar, ki bo do nedelje poskrbel za bogato sejemsko ponudbo, brezplačne delavnice za najmlajše, številne športne aktivnosti, glasbene, plesne in gledališke nastope. Novost letošnjega leta je Festival hišnih ljubljenčkov, ki bo potekal vporedno z bazarjem, so sporočili organizatorji.