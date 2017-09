Do nedelje na gospodarskem razstavišču že 12. Otroški bazar

Ljubljana, 8. septembra - Vse do nedelje bo na gospodarskem razstavišču potekal že 12. Otroški bazar. Na tradicionalnem sejmu za družine so tudi letos poleg sejemskega programa na voljo številne športne aktivnosti ter glasbeni, plesni in gledališki nastopi. Letos pa na Otroškem bazarju potekata tudi dve dobrodelni akciji za otroke iz socialno ogroženih družin.