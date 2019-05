ECDC: Ošpice v Evropi ostajajo problem

Stockholm, 31. maja - V Evropi ostajajo ošpice problem, saj precepljenost ni dosežena, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Med januarjem 2016 in marcem letos so v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru zabeležili več kot 44.000 primerov ošpic, je ta teden sporočil center s sedežem v Stockholmu.