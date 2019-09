V Iranu pridržali avstralska potovalna blogerja

Teheran, 12. septembra - Iranske oblasti so pridržale avstralska potovalna blogerja Jolie King in Marka Firkina, že pred tem pa so pridržale žensko z avstralskim in britanskim državljanstvom, so v sredo sporočile avstralske oblasti. Blogerja naj bi aretirali pred približno desetimi tedni v bližini Teherana, poroča britanski BBC.