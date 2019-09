Inštitut 8. marec v DZ predal poziv proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost

Ljubljana, 11. septembra - Predstavniki Inštituta 8. marec so v DZ danes predali poziv proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, ki so ga podprli s spletnimi podpisi in zgodbami posameznikov. Vladni predlog ukrepa bo danes obravnaval odbor DZ, v inštitutu pa svarijo, da gre za globok rez v socialno državo, ki bo škodoval tistim, ki delajo in nimajo dovolj za preživetje.