Ministrstvo predstavilo transferje in olajšave družinam po ukinitvi dodatka za delovno aktivnost

Ljubljana, 10. septembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predstavilo višino transferjev in olajšav, ki jih bodo po ukinitvi dodatka za delovno aktivnost prejemali nekateri tipi družin. Sporočili so tudi, da po njihovi oceni dodatek ni več učinkovit, saj da v času gospodarske rasti in pomanjkanja delovnih mest ne spodbuja k zaposlovanju.