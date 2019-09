Razstava Afrika treh muzejev od danes na Velenjskem gradu

Velenje, 10. septembra - Razstava Afrika treh muzejev, ki je bila od maja letos na ogled v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu, se je preselila na Velenjski grad. Tam jo odpirajo drevi ob 18. uri. Pri pripravi razstave, ki prinaša izbrane vsebine in predmete, povezane z Afriko, so sodelovali Slovenski etnografski muzej, Koroški pokrajinski muzej in Muzej Velenje.