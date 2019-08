V SD in Levici za odpravo diskriminacije staršev v zasebnem sektorju

Ljubljana, 30. avgusta - Različna obravnava zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju v zvezi z vprašanjem dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo je sprožila politične pobude za spremembe zakona o delovnih razmerjih. Predloga, po katerih bi bili do dopusta na ta dan upravičeni vsi, tudi zaposleni v gospodarstvu, so podali v SD in Levici.