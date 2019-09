Levica za nujno sejo odbora za obrambo zaradi povečevanja obrambnega proračuna

Ljubljana, 9. septembra - Odbor DZ za obrambo bo v četrtek na zahtevo poslancev Levice opravil razpravo o načrtovanem povečanju obrambnega proračuna. V Levici so zahtevali, da vlada odstopi od načrtovanih nakupov oklepnikov in drugega orožja za potrebe oblikovanja srednje bataljonske bojne skupine, so danes sporočili iz stranke.