Na volitvah v Moskvi poraz Kremlju naklonjenih kandidatov

Moskva, 9. septembra - Na nedeljskih volitvah v moskovski mestni svet so vladi naklonjeni kandidati utrpeli boleč poraz, čeprav so številnim opozicijskim politikom prepovedali kandidirati. Po vseh preštetih glasovnicah so kandidati opozicije zmagali v 20 od skupno 45 volilnih okrožij v prestolnici. Veliko so pridobili komunisti, liberalci in neodvisni kandidati.