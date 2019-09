V Rusiji danes lokalne in regionalne volitve

Moskva, 8. septembra - V Rusiji bodo danes lokalne in regionalne volitve. Čeprav bo glasovanje potekalo po vsej državi, bo večina pozornosti usmerjena v Moskvo. Predvolilno kampanjo v prestolnici so zaznamovali protesti ter aretacije in zaporne kazni za zavrnjene neodvisne kandidate in njihove podpornike.