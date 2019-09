Neurje povzročilo škodo v hrvaški Istri

Zagreb/Rovinj, 9. septembra - Hrvaško Istro je minulo noč zajela nevihta z obilnim dežjem, točo in grmenjem. Najhuje je bilo na območju Rovinja in Poreča, kjer je toča povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah, poroča hrvaški meteorološki portal istramet.hr. Dodali so, da je v kampu Mon Perin v Balah nedaleč od Rovinja divjal silovit veter, verjetno vodna tromba.