Zagreb, 28. julija - Neurje je danes zajelo tudi Hrvaško. Na otoku Krku so se pojavile tri vodne trombe. Dež in silovit veter sta tudi v Zagrebu, na spletni strani poroča hrvaški Večernji list. Neurje je Istro in Kvarner doseglo že v soboto, za danes pa so za Istro, Kvarner in Primorje izdali rdeče opozorilo.