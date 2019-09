Na vrnitev v BiH naj bi v Siriji in Iraku čakalo 500 privržencev IS

Sarajevo, 9. septembra - V begunskih taboriščih v Siriji in Iraku naj bi na vrnitev v domovino čakalo do 500 državljanov BiH. Gre za posameznike, povezane s skrajno Islamsko državo, ki so jih po njenem zlomu zajele sile protiteroristične koalicije pod vodstvom ZDA, danes piše sarajevski Dnevni avaz, ki se sklicuje na vire v vladi BiH.