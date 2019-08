V BiH se ne pripravljajo na repatriacijo oseb z bojišč v Iraku in Siriji

Sarajevo, 21. avgusta - Minister za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić je potrdil, da so identificirali med 25 in 30 državljanov, ki so bili povezani z borci džihadistične skupine Islamska država (IS) v Iraku in Siriji, zdaj pa v begunskih taboriščih čakajo na repatriacijo v BiH. Ob tem je poudaril, da ne potekajo nobene aktivnosti za njihovo vrnitev.