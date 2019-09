Zagon Teša 6 predviden šele naslednji teden

Šoštanj, 9. septembra - Zagon bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je predviden šele naslednji teden, v času njegovega mirovanja pa za oskrbo z električno in toplotno energijo skrbi peti blok, so danes za STA povedali v Tešu. Teš 6 so pred dobrimi tremi tedni ustavili zaradi težav pri praznjenju pepela.