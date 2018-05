Delničarjem Loterije Slovenija za 3,48 milijona evrov dividend

Ljubljana, 17. maja - Lastniki Loterije Slovenije so danes sklenili, da se za izplačilo dividend nameni 3,48 milijona evrov bilančnega dobička, kar predstavlja skoraj celotni bilančni dobiček, tako da dividenda znaša 46,80 evra bruto na delnico. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2017.