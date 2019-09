Izmenjava zapornikov med Rusijo in Ukrajino

Kijev/Moskva/Berlin/Strasbourg/Washington/Pariz, 7. septembra - Rusija in Ukrajina sta danes izvedli že dolgo pričakovano izmenjavo zapornikov. Skupno sta si sprti državi izmenjali 70 zapornikov, med njimi tudi 24 ukrajinskih mornarjev, ki jih je Rusija priprla lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kijevu in Moskvi so izmenjavo ocenili kot prvi korak k normalizaciji odnosov.