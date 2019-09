Sindikat pilotov po dogovoru z vodstvom Adrie Airways odpovedal stavko za ta konec tedna

Ljubljana, 6. septembra - Poslovodstvo Adrie Airways in Sindikat prometnih pilotov Slovenije sta danes dosegla sporazum, da napovedane stavke v nedeljo, ponedeljek in torek ne bo, so sporočili iz družbe. Kot je za STA pojasnil Marko Kastelic iz sindikata, je bil namreč sprejet osnutek nove kolektivne pogodbe. O osnutku bo zdaj glasovalo članstvo.