Nemčija bo do konca 2023 prepovedala glifosat

Berlin, 5. septembra - Nemčija bo do konca leta 2023 prepovedala sporni herbicid glifosat, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot so pojasnili v vladi, je glifosat kriv za množične pogine žuželk, ki so ključnega pomena za delovanje ekosistemov in opraševanje rastlin. Mnogi strokovnjaki opozarjajo tudi na rakotvornost glifosata.