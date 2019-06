Bayer bo vložil milijarde v iskanje alternativ glifosatu

Düsseldorf, 14. junija - Nemški farmacevtski in kemični velikan Bayer je napovedal, da bo v naslednjem desetletju namenil pet milijard evrov za iskanje alternativ spornemu herbicidu glifosatu. Poudarili so, da glifosat sicer zaenkrat ohranja pomembno vlogo v njihovem portfelju. Da bi radi zmanjšali rabo glifosata, so sporočili tudi iz upravljavca nemških železnic.