Energetska prenova Dijaškega doma Koper nared do konca avgusta

Koper, 20. julija - V Dijaškem in študentskem domu Koper je v teku energetska prenova osrednje stavbe. Ta obsega izolacijo objekta, prenovo strehe in namestitev novih oken. Dela bodo končana do konca avgusta, tako da bo stavba dijake ob začetku novega šolskega leta že sprejela v novi preobleki, napoveduje ravnatelj Martin Ponikvar.