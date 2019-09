Ponedeljkovo neurje po Sloveniji odkrivalo strehe, podiralo drevesa in zalivalo objekte

Ljubljana, 3. septembra - Ponedeljkovo neurje, ki se je začelo popoldne in se nadaljevalo v noč, je po Sloveniji povzročilo nekaj težav. Gasilci so posredovali v 169 intervencijah, aktiviranih pa je bilo 245 enot. Po vsej Sloveniji so iz zalitih objektov črpali vodo, prekrivali strehe in odstranjevali podrta drevesa, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.