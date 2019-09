Središče Kamnika do nedelje v znamenju tradicije, etnologije in zabave

Kamnik, 5. septembra - V Kamniku se bo z odprtjem dveh razstav začel največji etnološki festival v Sloveniji, 49. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vrhunec bo nedeljska pisana povorka narodnih noš. Festival, ki vsako leto privabi več kot 30.000 obiskovalcev, bodo uradno odprli v petek. Do nedelje bo Kamnik tako v znamenju tradicije, etnologije in zabave.