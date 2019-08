V Kamniku na ogled razstavi o ljudskih glasbilih in oblačilni dediščini

Kamnik, 23. avgusta - Pred uradnim začetkom največjega etnološkega festivala 49. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v začetku septembra bodo danes v občinskih prostorih na ogled postavili razstavo o ljudskih glasbilih, v samostanu Mekinje pa o oblačilni dediščini slovenske in hrvaške manjšine v sosednjih državah. Razstavi bosta odprti do 20. septembra.