Celjski preiskovalni sodnik za štiri tihotapce odredil pripor

Celje, 2. septembra - Celjski kriminalisti so v petek pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Celju privedli štirje tihotapce zaradi nezakonitih prevozov migrantov, ki so bili v sodnem pridržanju. Po zaslišanju je sodnik zanje odredil enomesečni pripor, so danes za STA povedali na Policijski upravi (PU) Celje.