Celjski kriminalisti zaradi nezakonitih prevozov migrantov ovadili 10 oseb

Celje, 28. avgusta - Celjski kriminalisti so zaradi nezakonitih prevozov migrantov kazensko ovadili 10 oseb za 16 kaznivih dejanj. V torek so prostost odvzeli sedmim osebam, trije so že na prostosti, štirje pa bodo predvidoma v četrtek pripeljali k preiskovalnemu sodniku, je danes na novinarski konferenci povedal prvi mož celjskih kriminalistov Damijan Turk.