Na Poletnem lutkovnem pristanu zlati žirafi predstavama iz Češke in Slovenije

Maribor, 2. septembra - Na 30. Poletnem lutkovnem pristanu, ki se je zaključil v nedeljo v Mariboru, sta bili kot najboljši izbrani dve predstavi. To sta gostujoča uprizoritev Bacek, ki je padel iz neba Naivnega gledališča Liberec iz Češke in domača predstava Ščeper in Mba Lutkovnega gledališča Maribor. Festival je obiskalo skoraj 10.000 ljudi.