V Mariboru se začenja 30. Poletni lutkovni pristan

Maribor, 3. avgusta - Z današnjima predstavama kranjskih in ljubljanskih lutkarjev se v zunanjem avditoriju mariborskega lutkovnega gledališča začenja letošnji 30. jubilejni Poletni lutkovni pristan, ki v mestu ob Dravi tradicionalno poteka avgusta. Festival bo do 1. septembra ponudil 20 domačih in tujih predstav ter bogat spremljevalni program.